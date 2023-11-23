В Нижневартовске оказали помощь женщине с послеродовым психозом

Жительнице Нижневартовска, недавно ставшую мамой, помогли справиться с редким расстройством. Как сообщила сама женщина, после появления малыша на свет ее психическое состояние изменилось: стала испытывать слуховые обманы, галлюцинации. Врачи поставили ей послеродовой психоз.

«Пациентка была госпитализирована в стационар с послеродовым психозом. Это не часто встречающееся расстройство психики, которое может проявиться после состоявшихся родов спустя некоторое время. Ей было назначено лечение, которое она успешно завершила и была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. Дальнейшую поддержку амбулаторно ей оказывает врач-психиатр. Своевременное обращение за медицинской помощью поможет девушке вернуться к прежней жизни без каких-либо дальнейших ограничений», — прокомментировала заведующая общепсихиатрическим отделением, врач-психиатр Людмила Шерементьева.

Причины проявления послеродового психоза могут быть разными – от генетической предрасположенности, изменения гормонального фона до физического истощения в момент рождения ребенка или переутомления молодой мамы во время ухода за малышом. Врачи подчеркивают, что с данным недугом справиться самостоятельно пациентам невозможно. Необходима помощь специалиста, который проконтролирует состояние и составит индивидуальный план лечения.

«Женщина, которая находится в состоянии послеродового психоза, может испытывать резкие перепады настроения: от резкого эмоционального возбуждения до чувства подавленности и полной апатии даже к собственному малышу. Нельзя игнорировать эти симптомы, так как послеродовой психоз у женщин может привести к непредсказуемым последствиям. Поддержка близких и медицинского персонала в этот период будет необходима как никогда», — подчеркнула врач-психотерапевт психотерапевтического отделения больницы Екатерина Кулешова.

Сегодня девушка в полном порядке. А врачи напоминают, что физическое и психическое благополучие женщины, ставшей мамой, также важны для здоровья ребенка.