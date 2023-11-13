В Нижневартовске задержали мужчину, который стрелял рядом со школой

В Нижневартовске полицейские задержали мужчину, угнавшего автомобиль у своего знакомого. После этого югорчанин устроил стрельбу рядом со школой.

Накануне в полицию Нижневартовска поступило сообщение о ДТП на улице 2 П-2 Западный промышленный узел. Водитель автомобиля Mazda СХ 7 врезался в фонарный столб.

«При оформлении ДТП полицейские выяснили, что 45-летний ранее судимый вартовчанин в алкогольном опьянении совершил угон автомобиля. Днем мужчина распивал у себя дома спиртное со своим знакомым. Вечером гость ушел, забыв ключи от своего автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник», - рассказали подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В отношении вартовчанина возбудили уголовное дело по статье об угоне.

Кроме того, при осмотре автомобиля полицейские обнаружили пистолет, который изъяли и направили на исследование. Выяснилось, что задержанный, находясь в 8 микрорайоне, стрелял из оружия. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 12 ноября неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом со школой №12 в Нижневартовске. Местные жители обратились в полицию.