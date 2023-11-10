В Нижневартовске эвакуировали школы и детсады из-за сообщений о минировании

В Нижневартовске сегодня, 10 ноября, эвакуировали несколько школ и детсадов из-за поступивших сообщений о минировании. Кинологическая служба проводит проверки, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Сегодня в ряд учреждений города поступило ложное сообщение о якобы взрывных устройствах в зданиях. В том числе и в нескольких школах и детских садах. Для обеспечения безопасности людей проведена эвакуация», - говорится в сообщении.

Уточняется, что учеников школ и педагогов отпустили домой, воспитанников дошкольных учреждений перевели в другие корпуса.

В аппарате антитеррористической комиссии Нижневартовска напомнили, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.