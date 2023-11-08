В Нижневартовске практически завершили больницу-долгострой

Общая строительная готовность Нижневартовской больницы-долгостроя составляет 97,7%. Накануне ход возведения объекта проверили власти региона, передает пресс-служба департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО.

Сегодня в здании будущего медучреждения ведутся работы по чистовой отделке помещений, покрытие полов керамогранитом. Строители осуществляют монтаж потолочных панелей и инженерных систем.

Выполнены работы по облицовке входной группы Главного корпуса Блок А гранитными плитами. Переданы эксплуатации 1-5 и 7-12 этажи левого и правого крыла блока А, в блоке Б – 3-9 этажи.

«Обязательства приняты и права на ошибку ни у кого нет!» – подчеркнул директор депстроя и ЖКК Югры Матвей Каров.