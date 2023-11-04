Семья из Нижневартовска едва не погибла в аварии с фурами

В Свердловской области в ДТП пострадала семейная пара из Нижневартовска. Mercedes-benz, за рулем которого был 35-летний мужчина, на огромной скорости влетел между двумя фурами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области в официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел 1 ноября на трассе Пермь - Екатеринбург. В иномарке, помимо водителя, находились его беременная жена и семилетний сын. По данным ведомства, мужчина не выдержал безопасную дистанцию до движущихся впереди в попутном направлении грузовиков и влетел прямо между ними.

«В результате ДТП водителя и пассажира, его 34-летнюю беременную супругу, с травмами различной степени тяжести доставили в Красноуфимскую районную больницу. Известно, что угрозы выкидыша у пострадавшей нет. Также в автомобиле находился семилетний сын пары, в дорожной аварии ребенок не пострадал, автоинспекторы выяснили, что во время движения мальчик находился на заднем пассажирском сиденье посередине в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту, что помогло избежать травмирования», - рассказали подробности в пресс-службе ГИБДД.

Госавтоинспекторы установили, что вартовчанин в течение года допустил более 230 нарушений ПДД, связанных с превышением скоростного режима. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.