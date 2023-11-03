В Нижневартовске конфисковали четырех медведей у горе-заводчика

У вартовчанина изъяли четырех медведей, которых он содержал не должны образом. Животные питались без разработки и утверждения кормового рациона, уборка вольеров, предусматривающая дезинфекцию мест содержания, не производилась, договор со специалистом в области ветеринарии о проведении мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней не заключался. Кроме того, хищники жили в крайне маленьком вольере.

Жителя Нижневартовска через суд обязали устранить нарушения. Однако специалисты выяснили, что содержание медведей по-прежнему оставляет желать лучшего. Было решено конфисковать косолапых.

«Центральный аппарат Росприроднадзора определил дальнейшую судьбу медведей. Поскольку возврат конфискованных диких животных, ранее обитающих в неволе, невозможен в дикую среду обитания, судебные приставы совместно с представителями Ветеринарного надзора организовали перемещение животных в Республику Татарстан на территорию смешанного сельского хозяйства ООО «Хузангаевское». Исполнительное производство окончено, теперь животные находятся в безопасности», – сообщили в УФССП Югры.