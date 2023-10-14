В Нижневартовске компания выплатит 800 тысяч долга по зарплате

Житель Тюмени смог отсудить у работодателя из Нижневартовска свою зарплату. В 2021 году мужчина устроился в геологоразведочную организацию в столицу Самотлора, через месяц работы в должности оператора станции геолого-технологических исследований тюменца уволили по необоснованным причинам.

Спустя полтора года судебных тяжб правосудие признало увольнение гражданина незаконным. Приставы взялись за дело о взыскании 807 тысяч рублей задолженности по заработной плате, компенсации за время вынужденного прогула и морального вреда.

Сначала руководителю предприятия было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением об ответственности, в случае уклонения от исполнения требований судебного акта. Затем судебный пристав наложил запрет на совершение любых регистрационных действий с транспортными средствами предприятия и направил в Банки постановления об обращении взыскания на расчетные счета.

«Спустя некоторое время, с должника-организации удалось взыскать задолженность в размере 807 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в федеральный бюджет за неисполнение требований судебного акта в установленный срок. Таким образом, права и законные интересы взыскателя восстановлены в результате грамотных действий сотрудников службы УФССП», – рассказали приставы.