В Нижневартовске спасли мужчину, у которого остановилось сердце

В Нижневартовске медики скорой помощи вернули к жизни 66-летнего мужчину. У пациента остановилось сердце, фельдшеры обнаружили его в состоянии клинической смерти.

Был проведен комплекс реанимационных мероприятий, включая использование автоматического дефибриллятора. Благодаря непрерывным усилиям специалистов, сердечная деятельность пациента была успешно восстановлена.

После оказания первой помощи, вартовчанина госпитализировали в окружную больницу. Пациент получил дальнейшее лечение и продолжает реабилитацию, которая необходима для его полного выздоровления.

«Работники станции скорой медицинской помощи в очередной раз продемонстрировали профессионализм и преданность делу в спасении жизни пациента. Непрерывные усилия и эффективность в оказании медицинской помощи позволили вернуть мужчину к жизни», – подчеркнули в депздраве ХМАО.