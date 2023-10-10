Югорская пенсионерка отдала мошеннице свыше 250 тысяч рублей в надежде снять порчу

В Нижневартовске от действий мошенницы пострадала 83-летняя женщина. Она перечислила аферистке, прикидывающейся ясновидящей, свыше 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД города.

Пенсионерка рассказала полицейским, что в декабре прошлого года увидела телевизионную рекламу об услугах гадалки и решила обратиться к ней за помощью. Пожилая женщина связалась с ясновидящей по телефону и та, «просканировав ее ауру», сообщила, что на югорчанке порча. Первый обряд ясновидящая пообещала провести бесплатно.

В августе текущего года аферистка вновь связалась с югорской пенсионеркой. Она заявила, что порча не снята до сих пор, и убедила женщину провести еще несколько обрядов. Для этого пенсионерка перевела на счет гадалки 250 тысяч рублей. Спустя время мошенница объявилась вновь и сообщила, что обряд не состоялась, а также пообещала вернуть деньги. Однако деньги на счет женщины так и не поступили. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба составила 256 752 рубля. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.