Мошенники развели вартовчанку на деньги, пообещав легкий заработок

В Нижневартовске возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 26-летняя югорчанка, которая потеряла свыше 20 тысяч рублей, пытаясь заработать в сети, сообщает пресс-служба ОМВД Нижневартовска.

По словам девушки, в популярном мессенджере ей поступило сообщение от неизвестного с предложением дополнительного заработка. Суть работы заключалась в поднятии рейтинга продавцов на маркетплейсе. Для этого вартовчанка должна была приобретать товары, а затем возвращать их через специальный сервис.

Девушка сделала несколько пробных заказов и увидела, что на банковскую карту поступили деньги. «Куратор» попытался убедить ее вновь пополнить лицевой счет на крупные суммы, на что вартовчанка ответила отказом и попросила вывести остальные внесенные ею деньги. После этого мошенник пропал и перестал выходить на связь с девушкой.