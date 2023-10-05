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В Нижневартовске столкнулись две легковушки − пострадал 37-летний водитель

Причиной автоаварии в Нижневартовске стало несоблюдение дистанции

В Нижневартовске столкнулись две легковушки − пострадал 37-летний водитель
Фото: ГАИ Югры

В среду, 4 октября, в Нижневартовске водитель «Aуди Q7» не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, что привело к столкновению с другим автомобилем. В результате автоаварии 37-летний мужчина получил травмы.

«Около 22:30 на улице Индустриальной в городе Нижневартовск, 24-летний водитель автомобиля «Aуди Q7», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера». В результате автоаварии 37-летний водитель Ниссан получил травмы», − сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек пострадали.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 63, комментариев: 0
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