Причиной автоаварии в Нижневартовске стало несоблюдение дистанции

В среду, 4 октября, в Нижневартовске водитель «Aуди Q7» не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, что привело к столкновению с другим автомобилем. В результате автоаварии 37-летний мужчина получил травмы.

«Около 22:30 на улице Индустриальной в городе Нижневартовск, 24-летний водитель автомобиля «Aуди Q7», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера». В результате автоаварии 37-летний водитель Ниссан получил травмы», − сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек пострадали.