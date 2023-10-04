Жительницы Нижневартовска поделились историей спасения детеныша ондатры

Жительницы Нижневартовска встретили детеныша ондатры возле многоэтажного дома на улице Чапаева. Они заметили, что зверек запутался в леске − рыболовная ловушка передавливала ему тело, поэтому решили отвезти его в ветеринарную клинику, рассказали в телеграм-канале «Типичный краб. Нижневартовск».

«В ловушку, оставленную на набережной рыбаками, детеныш ондатры попал давно и успел вырасти за это время. Веревка на теле все передавила. Девочки сумели поймать зверька и отвезли его в клинику. Как только ондатре стало легче ее накормили, напоили и вернули на набережную, где и поймали», − говорится в сообщении.

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