На жительницу Нижневартовска напала стая собак на Западном рынке

В Нижневартовске стая собак едва не растерзала женщину на Западном рынке. Неравнодушный автомобилист отпугнул свору и оказал помощь пострадавшей. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, сообщили «N1» со ссылкой на окружную клиническую больницу.

«Сегодня в ряде телеграм-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», − рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напоминаем, ранее на встрече с жителями Нягани губернатор Югры Наталья Комарова отказалась строить замки для собак.