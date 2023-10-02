В Нижневартовске на набережной появились скульптурный зоопарк и селфи-мост

В Нижневартовске этой осенью откроют новый участок бульвара на набережной. Его протяженность составит около 200 метров, от ТЦ «Парус» до проезда Куропаткина, сообщает пресс-служба администрации города.

«Ключевыми точками притяжения здесь станут селфи-мост и скульптурный зоопарк. Точка расположения моста выбрана таким образом, чтобы с него открывался максимальный обзор территории. Скульптурный зоопарк включает в себя восемь фигур животных, которые обитают в Югре. Высота каждой скульптуры соответствует настоящей величине животных», - рассказали подробности в пресс-службе.

Работы на набережной Оби в Нижневартовске выполняются в несколько этапов. В прошлом году там установили скамейки, качели и игровые конструкции, а также уложили рулонный газон и высадили десятки деревьев и кустарников.