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​Вартовчанин не вернулся с рыбалки

В Нижневартовске на рыбалке погиб человек

​Вартовчанин не вернулся с рыбалки
Фото: t.me/mchs86UGRA

Очередное происшествие с рыболовом в Югре: накануне водолазы искали пропавшего человека в Нижневартовске. Как передает пресс-служба окружного управления МЧС, сообщение о пропаже поступило накануне от напарника рыбака. Он рассказал, что отправился на рыбалку с двумя друзьями. Вечером один из них ушел проверять сети на воде, а остальные легли спать — утром они обнаружили на реке перевернутую лодку.

«К поиску незамедлительно приступили экстренные службы, но поиски результатов не дали, — отмечают в МЧС. — Из-за большой глубины (более пяти метров) к поискам были привлечены водолазы. На дне карьерного озера в 15 м от берега водолазами было обнаружено тело пропавшего».


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01 октября в 14:13, просмотров: 813, комментариев: 0
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