16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  96,6338   EUR  103,0358  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Вартовчанин пойдет под суд за накопленный трехмиллионный долг по кредиту

В Нижневартовске осудят мужчину, который накопил крупный долг по кредиту и не желал его выплачивать

Вартовчанин пойдет под суд за накопленный трехмиллионный долг по кредиту
Фото: ru.freepik.com

Житель Нижневартовска накопил трехмиллионный долг по кредиту и теперь его ждет суд. По информации городской прокуратуры, мужчина уклонялся от выплаты, хотя у него была возможность погасить задолженность.

«Прокурором города утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя г. Нижневартовска по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – подчеркнули в прокуратуре Нижневартовска.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:21, просмотров: 30, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​ЦБ поднял ключевую ставку до 13% годовых 590
  2. ​Наталья Комарова поздравила Александра Моора со вступлением во второй губернаторский срок 571
  3. Полицейские уберегли пожилого югорчанина от суицида 552
  4. Без единого разреза // ФОТОРЕПОРТАЖ 530
  5. Может ли мужчина уйти в декрет? 518
  6. Югорчанин забрался на Эльбрус, чтобы его услышала Комарова // ВИДЕО 326
  7. Следователи подозревают рабочего из Пыть-Яха в падении ребенка в яму с кипятком 285
  8. В Югре подешевели масло, макароны и крупа, но подорожал сахар 250
  9. Во время сплава по реке в районе Пыть-Яха пропал рыбак 228
  10. В России НДС на бургеры вырастет до 20% 222
  1. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 1888
  2. В Сургуте вновь сыграют классическую музыку на открытом воздухе 1813
  3. ​Власти должны в первую очередь защищать интересы российских граждан, а не тех, кто приехал к нам на заработки 1773
  4. ​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции 1719
  5. Вартовчанин выставил на продажу молочный завод за 75 млн рублей 1561
  6. В Сургуте оштрафовали женщину, которая пыталась вывезти больше миллиона в долларах и рублях 1398
  7. «Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя» 1381
  8. ​Общее будущее 1291
  9. Единый день голосования в Сургуте стартовал — все избирательные участки работают в штатном режиме 1287
  10. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 1236
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 4141
  2. Как развивается оленеводство в ХМАО? 3892
  3. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 3413
  4. ​Непаханое поле 3200
  5. От винта! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 3142
  6. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 3041
  7. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 2907
  8. ​Югорчане предпочитают сберегать: в Сбере фиксируют рост объема рублевых вложений 2903
  9. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2771
  10. ​Сургутская ГРЭС-2 реализует проект «Искусство для всех» 2712

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика