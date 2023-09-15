В Нижневартовске женщина выпала из окна при неизвестных обстоятельствах

В Нижневартовске на улице Чапаева 42-летняя женщина выпала из окна пятого этажа. Официальной информации о состоянии пострадавшей пока что нет, рассказали «Вестнику» в пресс-службе городского отдела полиции.

«В дежурную часть УМВД поступило сообщение по поводу падения с высоты пятого этажа женщины 1981 года рождения, − говорится в сообщении.

Очевидцы инцидента вызвали пострадавшей скорую помощь. В настоящий момент проводится проверка, а также выясняется причина произошедшего.

Напоминаем, ранее в Нефтеюганске полуторагодовалый ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб.