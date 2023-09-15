В Нижневартовске в выходные ограничат движение ради спортсменов

В Нижневартовске 16 и 17 сентября ограничат движение транспортных средств для проведения легкоатлетического кросса «Золотая осень» в рамках городского праздника «Здоровье» и физкультурного мероприятия «Всероссийский день бега «Кросс Нации». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В субботу, 16 сентября, ограничения будут действовать с 7 до 16 часов на ул. Мусы Джалиля (от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября).

В воскресенье, 17 сентября, движение транспорта ограничат с 7 до 14 часов на следующих участках: