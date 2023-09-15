В Нижневартовске рабочий залез на дерево, чтобы сбросить мусор, но упал и скончался

В Нижневартовске рабочий упал с дерева и скончался в больнице от полученных травм. Как сообщает следственный комитет Югры, инцидент произошел 14 сентября на территории детского сада.

По предварительным данным, мужчина залез на дерево, чтобы сбросить с него строительный мусор, который упал с крыши во время работ.

«По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в СК Югры.