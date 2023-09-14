Пять младенческих групп заработали в детсадах Нижневартовска

В четырех детских садах Нижневартовска с нового учебного года функционируют пять младенческих групп. Они предназначены для детей в возрасте от двух месяцев до года. Младенческие группы открыты в детсадах №10 «Белочка», №21 «Звездочка», №37 «Дружная семейка», №80 «Светлячок», сообщили в пресс-службе администрации города.

«Группы для младенцев являются востребованными у родителей, которые обучаются в учреждениях высшего и среднего образования без академического отпуска или работают, а также у родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - отметили в пресс-службе.

За каждой группой закреплен врач-педиатр Нижневартовской городской детской поликлиники, который каждое утро осматривает маленьких воспитанников. Группы работают в режимах сокращенного и полного дня.

Для малышей создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Закуплены мебель, развивающие пособия, игрушки, разработано меню. Педагогический состав и персонал имеют соответствующую квалификацию.