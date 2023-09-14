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На подростков из Нижневартовска, избивших парня толпой, возбудили уголовное дело

В Нижневартовске возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением юноши

На подростков из Нижневартовска, избивших парня толпой, возбудили уголовное дело
Фото: pnp.ru

В Нижневартовске возбудили уголовное дело после избиения 18-летнего юноши. Напомним, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей в возрасте от 12 до 19 лет дает пощечины парню, у которого, по неподтвержденной информации, имеется инвалидность.

Как стало известно, события произошли в июле 2023 года в одной из квартир по улице 60 лет Октября. Личности всех участников избиения установлены, они допрашиваются следователями, действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления М.В. Мокшина», – прокомментировали в СК Югры.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 112, комментариев: 0
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