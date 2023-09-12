В Нижневартовске осудили мужчину, который ударил супругу ножом и угрожал убийством

В Нижневартовске дали практически два года условно мужчине, который во время пьяной ссоры ударил свою жену ножом и угрожал ей убийством. Об этом рассказали в прокуратуре города. Известно, что инцидент произошел в ноябре прошлого года.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершенных преступлениях, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.115, ч.1 ст.119 УК РФ, признал в полном объеме. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, за совершенные преступления, приговорил местного жителя к наказанию в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», – сообщили в прокуратуре Нижневартовска.