В Нижневартовске продается действующий молочный завод

Действующий молочный завод в Нижневартовске выставили на продажу за 75 млн рублей. Объявление опубликовали на сайте продаж «Авито». Причина продажи готового бизнеса оказалась в том, что собственник работает над новым проектом.

«Эффективное, полностью модернизированное, компактное производство выпускает полную линейку молочной продукции: молоко, кисломолочная продукция, творог, сметана, йогурты. Все танки, емкости, молокопроводы, находящиеся в цеху, изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют стандартам Европейского качества», − рассказал продавец.

Покупатель также может получить в дар остатки продукции, этикетки и запчасти на сумму 20 млн рублей.