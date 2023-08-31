В Нижневартовске нашли банду, организовывавшую незаконную миграцию

Полиция Нижневартовска подозревает 32-летнего генерального директора коммерческой организации и его 34-летнего заместителя в незаконной миграции 52 иностранных граждан. Установлено, что они заключали фиктивные трудовые договоры за денежное вознаграждение, сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Полицейские установили, что 32-летний генеральный директор коммерческой организации и его 34-летний заместитель с апреля по август 2023 года организовали незаконную миграцию 52 иностранных граждан», − говорится в сообщении.

Всего от незаконной легализации иностранцев обвиняемые получили 250 тысяч рублей. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, ведется следствие.