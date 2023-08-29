В Нижневартовске оборудовали экопарковку на Учительском бульваре

К 1 сентября в Нижневартовске появится Учительский бульвар, расположенный за лицеем №1 имени А.С. Пушкина между домами 23 и 25 на улице Героев Самотлора. Возле нового объекта оборудовали экопарковку со сформированной корневой системой зелени, на которой машины могут стоять без рисков навредить траве, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Одним из условий для постройки этого сквера было создание дополнительных парковочных мест. Здесь рядом расположены детский сад и лицей. Утром сюда устремляется большой поток машин. Поэтому хорошо, что были учтены наши замечания. Родители на машинах смогут спокойно припарковаться и отвести детей в детский сад», – отметила заместитель заведующего детского сада №52 «Самолетик» Галя Федотова.

Отметим, что территорию благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».