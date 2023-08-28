Житель Нижневартовска дважды вынес из магазина банки с икрой

Ранее судимый житель Нижневартовска украл из магазина 14 банок икры на общую сумму более 11 тысяч. Причем продал их за гораздо меньшую сумму – всего три тысячи.

Отмечается, что мужчина дважды заходил в супермаркет, брал с витрины деликатес и прятал его в карманы верхней одежды и рюкзак в соседнем торговом отделе.

«Похищенное злоумышленник продал на улице прохожим за три тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело», – прокомментировали в УМВД Югры.