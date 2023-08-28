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Вартовчанин украл 14 банок икры и продал их за 3000 рублей

Житель Нижневартовска дважды вынес из магазина банки с икрой

Вартовчанин украл 14 банок икры и продал их за 3000 рублей
Фото: ru.freepik.com, видео: t.me/police_ugra

Ранее судимый житель Нижневартовска украл из магазина 14 банок икры на общую сумму более 11 тысяч. Причем продал их за гораздо меньшую сумму – всего три тысячи.

Отмечается, что мужчина дважды заходил в супермаркет, брал с витрины деликатес и прятал его в карманы верхней одежды и рюкзак в соседнем торговом отделе.

«Похищенное злоумышленник продал на улице прохожим за три тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело», – прокомментировали в УМВД Югры.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 97, комментариев: 0
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