Новорожденной весом 990 граммов сделали операцию на сердце в Нижневартовске

В Нижневартовском перинатальном центре врачи нашли у новорожденной проблемы с сердцем и провели операцию на 24 день ее жизни. Девочка родилась раньше срока на 29 неделе беременности и весила всего 990 граммов, поделился в соцсетях глава депздрава Алексей Добровольский.

«Врачи диагностировали открытый артериальный проток, который обычно закрывается после рождения, но у некоторых малышей с низкой массой тела этот процесс может быть нарушен. Операцию провел Алексей Бродский, детский кардиохирург из Окружного кардиодиспансера, с помощью команды врачей и медсестер перинатального центра. Сейчас малышка продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, ее состояние стабильно», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что за последние пять лет в Югре провели 171 операцию подобного рода. 143 из них − эндоваскулярно, 17 − на выезде.