В Нижневартовске проверят психическое состояние мужчины, который убил свою любовницу

У вартовчанина, который зарезал свою любовницу, проверят ментальное состояние. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу, передает телеканал «Мегаполис».

Мужчина настаивает на том, что не помнит момент преступления. Его адвокат строит линию защиты на этом же доводе. Если же окажется, что горожанин в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта, его могут направить в медучреждения Тюмени или Москвы для дальнейшего обследования.

Напомним, что инцидент произошел 10 августа во дворе дома по улице Чапаева. Женщина собиралась рассказать обо всем супруге своего любовника, за что тот нанес ей несколько ударов ножом. Ранее сообщалось, что вартовчанина арестовали на два месяца.