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Мегионец едва не лишился руки после пореза стеклом: от ампутации его спасла операция

Врачи Нижневартовска успешно прооперировали мужчину, которому грозила ампутация руки

Мегионец едва не лишился руки после пореза стеклом: от ампутации его спасла операция
Фото: t.me/nvokb

Житель Мегиона так сильно порезался стеклом, что едва не потерял руку. К нему на помощь пришли врачи нижневартовской окружной клинической больницы – их рано утром экстренно вызвали в медучреждение соседнего города.

Ткани пациентка были рассечены до кости, нарушилось кровоснабжение предплечья, что грозило ампутацией конечности. У мужчины наблюдался геморрагический шок, вызванный острой болью и обильной потерей крови. Доктора незамедлительно провели операцию – она длилась 40 минут.

«После хирургической обработки раны, мы совместно с врачом-сосудистым-хирургом Самандарбеком Казаковым сшили всю переднюю группу мышц плеча, сосудисто-нервный пучок, тем самым восстановили кровоток и чувствительность поврежденной конечности», – рассказывает врач-хирург Михаил Котвелиев.

После стабилизации состояния, пациента перевели в окружную больницу Нижневартовска для дальнейшего восстановления под наблюдением профильных специалистов.

«Отметим, что в таких экстренных и сложных случаях, ключевую роль играет время. Врачам необходимо успеть прооперировать пострадавшего, пока нервные ткани не начали отмирать и есть шанс восстановить кровоток. Сейчас мужчина прошел полный курс лечения и выписан домой с рекомендацией амбулаторного наблюдения», – подчеркнули в окружной больнице Нижневартовска.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 122, комментариев: 0
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