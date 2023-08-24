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Юный вартовчанин на велосипеде спровоцировал ДТП и получил травмы

В Югре за сутки произошло всего одного ДТП

Юный вартовчанин на велосипеде спровоцировал ДТП и получил травмы
Фото: ГАИ Югры

В минувшие сутки в Нижневартовске подросток угодил под колеса авто. 15-летний горожанин ехал на велосипеде по левой обочине вдоль проезжей части и, не уступив дорогу поворачивающей налево иномарке, спровоцировал ДТП. Юноша получил травмы.

Отмечается, что это единственное происшествие, которое случилось на дорогах округа 23 августа.

«Уважаемые родители напомните детям Правила дорожного движения, уделив особое внимание безопасному управлению двухколесным транспортом, а также дорожным ситуациям, связанным с ограниченным обзором. Помните, вы в ответе за воспитание своих детей!» – подчеркнули в Госавтоинспекции Югры.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 38, комментариев: 0
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