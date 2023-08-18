В Нижневартовске не будет горячей воды и газа из-за ремонтных работ

В нескольких микрорайонах Нижневартовска 28 августа не будет горячего водоснабжения и газа. Причина - проведение ремонтных работ на сетях газоснабжения. До их завершения будет прекращена поставка газа на участке газопровода высокого давления «Задвижка 10В – Котельная №8», сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

«Будет прекращена подача горячего водоснабжения в микрорайонах 2П/1, 2П/2, 16П, а также будет прекращена подача газа в кварталах №2-П, 3П, 4П, 8П, 10П, 14П до окончания работ», - говорится в сообщении.

С вопросами следует обращаться в аварийную диспетчерскую службу ООО «Нижневартовскгаз» по телефонам: 61-26-12, 61-30-41 (многоканальный).