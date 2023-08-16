Нижневартовск в шестой раз принял участие в акции «Хороводы России»

Нижневартовск в шестой раз присоединился к танцевальному фестивалю «Хороводы России». Не менее ста вартовчан водили хороводы на территории Комсомольского озера, а в финале мероприятия станцевали хоровод «Дружбы народов», рассказали в пресс-службе администрации города.

«В этом году фестиваль объединил представителей стран СНГ и жителей более 100 городов России. Напомним, что в этом году выбрана общая тема фестиваля: “Хоровод культур СНГ”», - отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля для жителей и гостей Нижневартовска состоялись выступления творческих коллективов, мастер-класс по изготовлению куклы-берегини и народные игры. Всех желающих также угощали ароматным чаем.

Танцевальную акцию организует фестивальное движение «Хороводы России». За их плечами фестивали в более чем в 120 городах России и мира, в которых приняли участие свыше 70 000 человек. Цель фестиваля – сохранение культурного наследия и объединение народов России через традиционную культурную форму – хоровод.