Сотрудник больницы Нижневартовска заплатит 65 тысяч за оскорбление начальника

Главврач медучреждения в Нижневартовске отсудил у своего коллеги компенсацию за оскорбление. Как передают специалисты городского суда, сотрудник больницы был недоволен графиком дежурств, из-за чего обматерил своего начальника в присутствии коллег.

Изначально глава медорганизации хотел взыскать с подчиненного 100 тысяч. Суд согласился с иском, однако запросил сумму поменьше.

«На ответчика была возложена обязанность по компенсации морального вреда, причиненного истцу оскорблением, в размере 40 000 рублей, и судебных расходов, понесенных истцом, в размере 25 000 рублей», —сообщает пресс-служба Нижневартовского городского суда.