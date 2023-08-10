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Нижневартовск снова затопило после сильного ливня

Последствия сильного ливня устраняют в Нижневартовске

Нижневартовск снова затопило после сильного ливня
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске ночью устраняли последствия сильного ливня, который обрушился на город накануне, 9 августа. Как сообщает пресс-служба администрации города, коммунальщики оперативно справились с подтоплениями на улицах Омская, Чапаева и проспекте Победы.

«Производили работы по местам скопления воды на улично-дорожной сети, освобождали засорившиеся стоки. В настоящее время «ливневки» работают в штатном режиме. Продолжаем контролировать системы, при необходимости будут направлены бригады в места, где произойдет скопление воды», - рассказали в Управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска.

Аналогичная ситуация наблюдалась в городе в начале августа. Тогда за сутки выпала 10-дневная норма осадков. Коммунальщикам пришлось очищать улицы от песка и земли и откачивать воду.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 143, комментариев: 0
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