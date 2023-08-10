Последствия сильного ливня устраняют в Нижневартовске

В Нижневартовске ночью устраняли последствия сильного ливня, который обрушился на город накануне, 9 августа. Как сообщает пресс-служба администрации города, коммунальщики оперативно справились с подтоплениями на улицах Омская, Чапаева и проспекте Победы.

«Производили работы по местам скопления воды на улично-дорожной сети, освобождали засорившиеся стоки. В настоящее время «ливневки» работают в штатном режиме. Продолжаем контролировать системы, при необходимости будут направлены бригады в места, где произойдет скопление воды», - рассказали в Управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска.

Аналогичная ситуация наблюдалась в городе в начале августа. Тогда за сутки выпала 10-дневная норма осадков. Коммунальщикам пришлось очищать улицы от песка и земли и откачивать воду.