Строительство дороги на ул. Салманова в Нижневартовске завершается

В Нижневартовске в Восточном планировочном районе завершается строительство дороги на ул. Ф. Салманова. Речь идет об участке от ул. Мира до ул. Ленина. Дорога четырехполосная протяженностью около 1,2 км, сообщает пресс-служба администрации города.

«На асфальте уже нанесена разметка. Ул. Ф. Салманова станет дублером ул. Ханты-Мансийской и разгрузит восточную часть города, придаст импульс строительству новых микрорайонов», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что дорога строилась по запросам жителей.