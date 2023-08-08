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​В Нижневартовске завершается строительство важной дороги

Строительство Восточного проезда в 25 микрорайоне Нижневартовска подходит к концу

​В Нижневартовске завершается строительство важной дороги
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В 25 микрорайоне Нижневартовска завершается строительство Восточного проезда. Эта дорога соединит улицу Героев Самотлора с улицей Фармана Салманова, сообщает пресс-служба администрации города.

⁣«Дорога протяженностью 640 метров заасфальтирована. На тротуарах, велодорожке сейчас уложено основание из щебня, таким образом они подготовлены для дальнейшего асфальтирования. Создана безбарьерная среда (сделаны пандусы, смонтирована тактильная плитка, помогающая незрячим пешеходам ориентироваться, приближаясь к дороге)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что этот дорожный участок решит вопрос транспортной доступности нескольких микрорайонов. Также он позволит разгрузить ближайшие улицы.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 77, комментариев: 0
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