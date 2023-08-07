У жителя Нижневартовска забрали автомобиль из-за пьяной езды

В Нижневартовске суд вынес обвинительный приговор 34-летнему местному жителю за очередной факт нетрезвого вождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, в мае вновь сел за руль в нетрезвом виде. Инспектор ДПС остановил его, когда тот двигался по территории Нижневартовского района.

Суд назначил вартовчанину наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года

Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфисковали и обратили в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.