В Нижневартовске 10 августа пройдет День строителя

В Нижневартовске 10 августа отметят окружной День строителя. Программу подготовили насыщенную и максимально музыкальную. Мероприятия по традиции пройдут на площади Нефтяников, сообщает пресс-служба администрации города.

На 18 часов запланировано выступление творческих коллективов Нижневартовска. В 19.30 перед жителями и гостями города выступит артист Игорь Саруханов. Он исполнит известные хиты: «Каракум», «Бухта радости», «Лодочка, плыви», а также новые песни.

В 20:30 артисты тюменского театра огня «Гелиос» представят уличный спектакль «Сибирь. Начало». Это легенда о Ермаке, которую покажут с помощью хореографии, пиротехники, огня и света.

В числе других мероприятий - мастер-классы для детей, работа семейных и игровых зон, организация фотозоны, демонстрация строительной техники. Вход на праздник свободный.