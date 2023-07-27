Новый бульвар с экопарковками появится в Нижневартовске

В Нижневартовске завершается строительство нового бульвара – Учительского. Он расположен в Восточном планировочном районе (18 микрорайон), сообщает пресс-служба администрации города.

За строительство бульвара проголосовали жители Нижневартовска в ходе Всероссийского рейтинга. «Проектом предусмотрены работы по устройству тротуара, стоянки для автомобилей, озеленению территории, освещению и видеонаблюдению, установке малых архитектурных форм (МАФов)», - отметили в пресс-службе мэрии.

Специалисты уже благоустраивают прилегающую к бульвару территорию - на ней делают экопарковки.