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​В Нижневартовске расширился парк автобусов на экологичном топливе

В Нижневартовске появилось 10 новых автобусов на экологичном топливе

​В Нижневартовске расширился парк автобусов на экологичном топливе
Фото: телеграм-канал Дмитрия Кощенко

Транспортный парк Нижневартовска пополнился десятью новыми автобусами. Все они работают на экологичном метановом топливе, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.

«Новые автобусы оборудованы для перевозки маломобильных граждан, оснащены камерами видеонаблюдения, и, что особенно важно, изготовлены в северном исполнении – имеют дополнительные обогреватели салона и двойное тонированное остекление», - написал Кощенко в своем телеграм-канале.

Нижневартовск закупил первую партию автобусов на экологичном топливе в начале 2022 года, вторую - осенью того же года. Сейчас по улицам города ездят 22 таких автобуса.


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Сегодня в 17:42, просмотров: 71, комментариев: 0
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