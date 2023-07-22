В Нижневартовске возбудили уголовное дело на студента, который убеждал школьников красть у родителей

В Нижневартовске 18-летний студент колледжа подначивал несовершеннолетних выносить из дома золотые украшения родителей. После этого молодой человек сдавал добычу в ломбард. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.

Сообщается, что одна из жертв хитрого юноши после угроз украла у матери серьги, браслет, цепочку и два кольца. Все украшения оценивались в 100 тысяч. По такой же схеме парень убедил другого школьника отдать ему драгоценности.

По информации Ural Mash, на вартовчанина возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность».