На территории СОК «Олимпия» в Нижневартовске почти достроили спортплощадку

В конце июля жители Нижневартовска смогут посетить новую многофункциональную спортивную площадку, расположенную на территории СОК «Олимпия». Объект включает в себя турниковый комплекс, футбольную панну, комплекс из семи тренажеров под теневым навесом и велотренажеры, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Пространство оснащено травмобезопасным покрытием, есть система видеонаблюдения. Новое место – отличная альтернатива гаджетам и возможность с пользой провести время», − говорится в сообщении.

Всего за летний период в Нижневартовске появятся восемь таких многофункциональных спортивных площадок.