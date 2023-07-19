На перекрестке улиц Нижневартовска на тротуаре прорвало теплосети

В Нижневартовске камеры сняли, как вода пробивает асфальт из-под земли. Авария на теплосетях случилась на перекрестке Мира и Ханты-Мансийской, об этом сообщает телеграм-канал «Первый Нижневартовский».

К разъяснению ситуации тут же подключились представители городской администрации. Они объяснили, что в городе проводят гидравлические испытания контура котельной 3а. При проведении проверки и произошел прорыв сетей. Привести их в порядок пообещали в течение двух-трех недель.

«Ежегодно в городе проводят испытания сетей. Для этого отключают горячую воду и под большим напором направляют воду по трубам. По итогам в некоторых участках сетей образуются свищи или даже разрывы. Именно после разрыва трубы вода начинает выходить на поверхность. После этого обслуживающая сети организация составляет план работ на конкретном участке. Как правило, ремонт сетей проходит в течение двух-трех недель», – пояснила Администрация Нижневартовска.

Вартовчане отметили в социальных сетях, что в этом месте коммунальщики уже делали ремонт всего около двух лет назад