Сотрудников администрации Нижневартовска эвакуировали из-за пожара

Сегодня утром, 14 июля, в здании администрации Нижневартовска сработала пожарная сигнализация. Предварительная причина возгорания − короткое замыкание, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В службу пожарной охраны поступил сигнал о том, что в здании администрации города (улица Таежная, 24) сработала пожарная сигнализация. На место выехали подразделения пожарной охраны. Предварительная причина − короткое замыкание. Сотрудники эвакуированы. Пострадавших нет», − говорится в сообщении.

По информации СМИ, возгорание ликвидировали собственными силами.