Врачи Нижневартовска спасли пациента с клиникой нарушения проходимости стента

Эндоскописты Нижневартовска впервые проперировали пациента с мигрировавшим стентом желчного протока. Благодаря искусной работе врачей, мужчина был избавлен от желтухи и необходимости идти на открытую операцию, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«При проведении операции выяснилось, что стенты мигрировали в просвет холедоха, сместившись в верхние отделы желчевыводящих путей. Как признаются врачи, в их практике такое случилось впервые, по статистике средняя частота миграции стентов составляет 3%. Необходимо было достать конструкцию, чтобы не пришлось прибегать к открытой операции. Работа поистине ювелирная и трудоёмкая, двигались специалисты практически вслепую: наблюдать расположение стента и инструмента можно было только под контролем рентген оборудования», − поделились в ведомстве.

Отметим, что полгода назад пациент перенес стентирование из-за сдавливания холедоха кистой поджелудочной железы.