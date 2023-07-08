Улов югорских браконьеров оценили в 2 млн рублей

Двое жителей Нижневартовска стали фигурантами уголовных дел о незаконной добыче водных ресурсов. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО, мужчин остановили на трассе Нижневартовск - Радужный, когда они выезжали из лесного массива. При проверке их автомобилей сотрудники ГИБДД обнаружили две особи стерляди и четырех осетров, занесенных в Красную книгу.

«В кроссовере 41-летнего злоумышленника находилось две незаконно добытые особи стерляди, а в багажнике внедорожника его компаньона, 69-летнего мужчины, четыре сибирских осетра», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчины пояснили, что добыли рыбу при помощи удочек в местах нереста. Причиненный ими ущерб оценили в сумму около 2 млн рублей.