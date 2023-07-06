Пьяный вартовчанин на пикапе устроил гонки с полицией в Нижневартовске

В Нижневартовске нетрезвый пенсионер на пикапе устроил гонки с полицией. Уходя от погони, он неоднократно нарушил ПДД, устроил ДТП, а затем попытался откупиться от полицейских, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Госавтоинспекторы получили ориентировку на розыск автомобиля, скрывшегося с места ДТП. Вскоре разыскиваемое транспортное средство было замечено госавтоинспекторами на улице 2П-2 ЗПУ. После непродолжительного преследования водитель подчинился требованиям полицейских и остановился. За рулем находился 61-летний вартовчанин в состоянии опьянения. В выдыхаемом им воздухе обнаружено 0,623 промилле», - сказано в сообщении.

Мужчину усадили в патрульный автомобиль для составления протокола. Пытаясь избежать привлечения к ответственности, он начал предлагать полицейским деньги. Проигнорировав предупреждение, пенсионер положил 25 тысяч рублей на пол возле переднего пассажирского сиденья.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Его автомобиль поместили на штрафстоянку.