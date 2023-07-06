В Нижневартовске подсудимый зачитал рэп в качестве последнего слова

В Нижневартовске торговец наркотиками зачитал рэп в суде, когда дали последнее слово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что уроженца Омской области обвиняют в крупном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, а затем выступил с последним словом. Приводим лишь небольшую часть:
«Ваша честь!
Я искренне понимаю свою глубочайшую ошибку
И снова я виноват.
Шибко виноват перед многими людьми,
Перед законом, перед собой
За то, что поставил судьбу на кон,
Хоть и мал был повод.
<…>
Всем присутствующим в зале хочу пожелать крепкого здоровья, добра в сердцах.
Не совершайте глупых ошибок, за которые приходится платить.
Жить нужно так, чтобы с гордостью шагать в ногу с истомами,
А, Ваша честь, прошу не судить по всей строгости закона».
Однако судью творчество парня не растрогало, она отправила его в колонию строгого режима.