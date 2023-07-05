На автодороге в Нижневартовском районе пострадал мотоциклист после столкновения с грузовиком

Накануне, 4 июля, на автодороге «Сургут-Нижневартовск» 30-летний мотоциклист столкнулся с грузовиком. В результате ДТП он получил травмы.

«Около 19:10 на 185 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 30-летний мужчина, управляя мотоциклом «Kawasaki», по предварительным данным, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении и осуществляющим маневр «поворот налево» грузовым транспортным средством «КамАЗ», − рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Позже оказалось, что мотоциклист не имел права на управление транспортным средством.