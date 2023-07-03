В Нижневартовске спасли укушенного змеей ребенка

В Нижневартовске спасли подростка, которого покусала гадюка. Мальчика из Томской области госпитализировали в ХМАО из-за отека, который появился после нападения змеи. В медпункте по месту жительства ему оказали первую помощь, ввели сыворотку против яда, однако необходимо было проверить проходимость сосудов и отсутствие тромбов.

«При поступлении у мальчика был ярко выраженный отек от середины бедра до кончиков пальцев. Мы наложили повязки, ребенок получает антибактериальную терапию, обезболивающие препараты, антигистаминные, против образования тромбов. В больнице он пробудет примерно неделю», – рассказал врач-детский хирург Алексей Вишняков.

Ребенок рассказал, что в его семье укусы ядовитых змей – не редкость. Такие случаи уже были. Рептилии нападали два раза на старшего брата и один раз укусили сестру, им тоже понадобилась медицинская помощь. По статистике за год в детскую больницу поступают 2-3 пациента с укусами ядовитых змей.

Специалисты дают советы, как оказать первую помощь при укусе гадюки: если есть возможность, принять противоаллергический препарат и обезболивающее. Место укуса желательно обработать раствором марганцовки и приложить холод, если укус был в руку или ногу, необходимо ее зафиксировать. Чем меньше двигается конечность, тем медленнее яд будет распространяться по организму. Наложить повязку и доставить пострадавшего в больницу.